قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات الأهلي مع فيتا كلوب الكنغولي

يستضيف فريق الأهلي فريق فيتا كلوب الكونغولي المقرر إقامتها مساء اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وواجه الأهلي فرق الكونغو في 6 مواجهات، حقق الفوز في 3 مباريات وكان التعادل حاضرًا في مباراة وخسر الأهلي في مواجهتين، سجل خط هجوم الأهلي خلال تلك المواجهات 5 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.





والتقى الأهلي فريق فيتا كلوب في مباراتين تمكن من تحقيق الفوز في واحدة وخسر الثانية خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2019، وتحديدًا في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات.





أقيمت المواجهة الأولى بين الأهلي وفيتا كلوب في مطلع يناير من العام 2019 على استاد برج العرب، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، عن طريق ناصر ماهر لاعب الفريق الحالي، وعزَّز علي معلول تقدم الأهلي، فيما أقيمت المواجهة الثانية على ملعب الشهداء في مدينة كينشاسا وانتهت بخسارة الأهلي بهدف دون رد.





وتعود أولى مواجهات الأهلي أمام فرق الكونغو إلى نسخة دوري الأبطال عام ٢٠٠٢، وتحديدًا في مرحلة المجموعات، عندما التقى الأهلي فريق تي بي مازيمبي في الأول من سبتمبر ٢٠٠٢، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله أحمد بلال، فيما كان التعادل السلبي سيد الموقف في المواجهة الثانية بين الأهلي ومازيمبي في الرابع عشر من سبتمبر.





انتظر الأهلي ١٠ سنوات بالتمام والكمال قبل أن يلتقي مجددًا فريق تي بي مازيمبي الكونغولي في دور المجموعات لدوري الأبطال نسخة ٢٠١٢.





وأقيم اللقاء الأول بالقاهرة في الثامن من يوليو ٢٠١٢ وانتهى بفوز الأهلي ٢-١، سجل هدف الأهلي الأول عماد متعب، وأضاف محمد ناجي جدو هدف الأهلي الثاني.





في الثاني من سبتمبر التقى الأهلي مع مازيمبي في إطار الجولة الخامسة، وانتهت المباراة بخسارة الأهلي بنتيجة ٢- صفر.





وجاءت مواجهة الأهلي وفيتا كلوب في دور مجموعات دوري الأبطال 2019، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد، وفاز فيتا كلوب في المواجهة الثانية بهدف دون رد.





وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم 19 لاعبًا إلى قائمة الفريق التي من المقرر أن تواجه فيتا كلوب الكونغولي غدًا في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمود وحيد وحمدي فتحي وعمرو السولية وأحمد رمضان بيكهام وأليو ديانج وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة ومروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.