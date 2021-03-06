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منوعات

رغم سنوات الحب بينهما.. زوج يكتشف خيانة زوجته في قسم الشرطة

السبت 06/مارس/2021 - 10:55 ص
صدى البلد
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مريم صليب
 ألقت الشرطة المكسيكية القبض على شاب وشابة على أحد الطرق السريعة بعد إختراقهم السرعة المسموح بها و بعد إلقاء القبض عليهما تبين أنه ليس زوجها كما ادعت 

وفقا لما ورد في صحيفة" ديلي ميل" حاولت الشابة ان تقنع الشرطة في البداية أن ذلك الرجل الذي كان بجانبها في السيارة هو زوجها، و بعد مدة من الوقت انكرت كلامها و قالت أنه مجرد صديق للعائلة حينما علمت أنها في مأزق و أن زوجها سيحضر.

طلبت الشرطة من الشابة رقم هاتف يمكنهم التواصل معه حتى يحضر أي شخص من زويها وتعود إلى منزلها، فاعطتهم رقم زوجها الذي اتجه مسرعا إلى قسم الشرطة لإنقاذ زوجته من محنتها ولكنه لم يكن يعلم المفاجأة التي كانت تنتظره هناك . 

لم تجدى محاولات الزوجة في التعتيم على سبب وجودها مع ذلك الشخص في السيارة بمفردهما، و علم الزوج أنها كانت تخونه و أنه ليس زميل لها في العمل كما ادعت و كاد كل من الزوج و العشيق أن يتشاجرا إلا أن افراد الشرطة تدخلوا لحل النزاع ورغم كذبها على الشرطة إلا أنها سمحت لها بالعودة للمنزل مع زوجها .
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