الدوري الإسباني.. برشلونة يسعى لتضييق الخناق على أتلتيكو أمام أوساسونا

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره أوساسونا، اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساء، على ملعب آل سادار، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإسباني.





ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة تضييق الخناق على أتلتيكو مدريد متصدر الليجا.





ويدخل برشلونة مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق ريمونتادا أمام إشبيلية بثلاثية نظيفة، الأربعاء الماضي، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وتأهل إلى المباراة النهائية.





على الجانب الآخر يتسلح أوساسونا بعامل الأرض، لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، تعزز من حظوظه في البقاء في مسابقة الدوري، الموسم المقبل.





ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ 58 نقطة.





ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الإسباني، بلد الوليد مع خيتافي، إلتشي مع إشبيلية، قادش مع إيبار.



