ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أردوغان يريد الحرب.. شاهد لحظة وصول مدرعات تركية سرًا إلى ليبيا

السبت 06/مارس/2021 - 10:29 ص
أردوغان
أردوغان
Advertisements
سمر صالح
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر شحنة مدرعات تركية تصل إلى ليبيا عبر ميناء مصراته الليبي في مشهد رأى معلقون أنه يكشف عن إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هدم مساعي السلام الجارية في ليبيا وسعيه للحرب.

وآثار مقطع الفيديو حالة جدل واسعة في ليبيا منذ نشره من قبل حسابات ليبية على فيسبوك، خصوصا أنه يأتي بالتزامن مع استعداد ليبيا لقطع خطوة كبيرة نحو إنهاء الحرب والانقسام بتشكيل حكومة وحدة برئاسة رئيس الوزراء الليبي المعين عبد الحميد الدبيبة.

وتم اختيار الدبيبة من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الماضي لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.

ويهدف البرلمان المنقسم إلى الاجتماع يوم الاثنين في مدينة سرت الواقعة على خط المواجهة ويسيطر عليها الجيش الوطني الليبي. ولكن بعض أعضاء البرلمان المتمركزين في الغرب شككوا في الحضور مشيرين إلى وجود مرتزقة روس هناك.

وقال الجيش الوطني الليبي إن المرتزقة انسحبوا من الخطوط الأمامية والمطار ولم يتم بعد فتح الطريق الساحلي الرئيسي عبر خط المواجهة في سرت رغم أن بعض أعضاء البرلمان قالوا إنهم يتوقعون أن يفتح اليوم السبت.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ننتظر انعقاد البرلمان في سرت.. عقيلة صالح: التدخل الخارجي قسَّم ليبيا

ليبيا.. اللجنة العسكرية تؤكد جاهزية موقع اجتماع مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة

ليبيا.. برلمانيون يعربون عن تفاؤلهم بجلسة سرت المرتقبة

سياسي ليبي: حكومة دبيبة ولدت ميتة

ترشيحاتنا

شاهد..أحدث ظهور لمحمود حجازي عبر إنستجرام

بعد قطعها.. أب يجول الشوارع ممسكًا برأس ابنته والسبب صادم | صور

مصير طلاب شعبة العلوم الإسلامية بالأزهر الشريف بعد غلق المعهد.. تفاصيل

وحش صيني جديد من جيلي يشبه BMW X6 يصل السعودية .. سعر ومواصفات توجيلا GEELY TUGELLA 2021

أوامر باعتقال نتنياهو ووزير جيش إسرائيل الحالي والسابق.. ماذا ستفعل الجنائية الدولية بقيادات تل أبيب؟

فصل التيار الكهربائي عن قرية الصافية وتوابعها في كفر الشيخ.. اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح رينو أركانا 2021 الجديدة.. تعرف على المواصفات

الرهينة.. قصة لقب أطلقه موظفو القصر الملكي على الأمير هاري بسبب ميجان ماركل

بعد تألقها في حفل زفاف دينا داش .. 10 فساتين تبرز أناقة ليلي أحمد زاهر