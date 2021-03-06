برلماني: المرأة المصرية تتألق عالميا باختيار "غادة والي" عضوا بـ "النساء إلى القمة"

وجه الدكتور حسام المندوه الحسينى عضو مجلس النواب التهنئة القلبية للدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات باختيارها عضوا في مجلس إدارة المشروع الأوروبي "النساء إلى القمة"، مؤكدًا أن هذا الاختيار يؤكد تألق المرأة المصرية عالميًا.





ووجه " المندوه " فى بيان له اصدره اليوم تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كان أول قائد مصرى يعطى اهمية قصوى وحقيقية لتولى المرأة المصرية المواقع القيادية بجميع مؤسسات الدولة المصرية مؤكدًا ان كل امرأة مصرية تولت منصبًا تنفيذيًا رفيع المستوى من وزيرات ومحافظات ونائبات ومساعات للوزراء والمحافظين ونائبات لرؤساء وعميدات بعدد كبير من الجامعات المصرية وغيرها من المناصب القيادية الاخرى بمختلف مؤسسات الدولة





اضافة الى المناصب القيادية داخل البرلمان المصرى بمجلسيه النواب والشيوخ حققت نجاحات كبيرة ومبهرة اعترف بها الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية





وأعرب الدكتور حسام المندوه الحسينى عن سعادته الغامرة اثناء متابعاته ومتابعات المصريين للمواجهات الساخنة بين النواب بالبرلمان وجميع الوزيرات داخل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس النواب داخل الجلسات العامة لمجلس النواب بقيادة المستشار الجليل الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان مؤكدًا أنه على الرغم من الانتقادات الحادة واللاذعة الموجهة لهن من اعضاء البرلمان الا ان جميع الوزيرات وبدون استثناء صمدن وكانت لديهن القدرة على الرد الحاسم والواضح على مناقشات البرلمان لدرجة أنهن نجحن فى انتزاع ثقة البرلمان على أدائهن رفيع المستوى ووقوفهن امام محاكمة البرلمان لهن صامدات على منبر البرلمان فى جلسات مطولة للبرلمان امتدت بعضها لأكثر من 8 ساعات



