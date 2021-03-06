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رياضة

حازم إمام: الأهلي والزمالك قادران على تخطي عقبة الترجي وفيتا كلوب

السبت 06/مارس/2021 - 12:51 م
صدى البلد
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يسرى غازى
علق الثعلب الصغير حازم امام نجم نادي الزمالك السابق على حظوظ الاهلي والزمالك في مباراتي الترجي وفيتا كلوب الكونغولى.

ويحل الفارس الابيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو ضيفا على نظيره الترجي برادس فى السادسة مساءا فيما يستضيف المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني فيتا كلوب الكونغولي فى التاسعة مساء اليوم السبت.

وقال الثعلب الصغير فى تصريحات له اليوم: الزمالك والترجي مباراة قوية جدًا فى ظل المعطيات والتحديات التى يمر بها الفارس الابيض فى الوقت الراهن.

وأضاف:  إن شاء الله الزمالك يكسب وكلنا ثقة في لاعبي الفارس الابيض فى العودة من تونس بالثلاث نقاط وتصدر المجموعة.

وأكد أن الأهلي فريق كبير، ومباراة فيتا كلوب مهمة جدًا، والأهلي يمتلك خبرات يستطيع من خلالها تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط على ملعب استاد القاهره.

واستطرد: الأهلي والزمالك قادرين على التأهل لدور الثمانية فى دورى ابطال افريقيا وتخطى عقبة الترجي وفيتا كلوب الكونغولي.
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