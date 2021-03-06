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أخبار البلد

جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

السبت 06/مارس/2021 - 12:24 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أ ش أ
بدأت جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في القصر الجمهوري في الخرطوم.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى السودان، اليوم السبت، واستقبله في القصر الجمهوري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.

ومن المقرر أن تشهد مباحثات الرئيس السيسي مع كبار القادة والمسئولين السودانيين، مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي، تجسيدًا للإرادة القوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر التعاون بينهما في كافة المجالات وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة، والتباحث حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية، خاصةً قضية سد النهضة، والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.

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