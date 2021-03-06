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تعليم

الأعلى للجامعات: الوضع مطمئن بالامتحانات.. وتعامل احترافي مع حالات الاشتباه بكورونا

السبت 06/مارس/2021 - 01:09 م
طلاب الجامعات
طلاب الجامعات
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نهلة الشربيني

أكد مصدر مسؤول
بالمجلس الأعلى للجامعات،أنه لا صحة لما تردد من شائعات حول تأجيل الفصل الدراسي الثاني أو
الاكتفاء بالتعليم عن بعد، وعدم حضور الطلاب بالجامعات، مشيرا إلى أن الوضع
بالجامعات خلال فترة الامتحانات يمر بسلام، كما أن الجامعات تتعامل بجدية واحترافية بشأن اجراءات مواجهة فيروس كورونا والتعامل مع حالات اشتباه كورونا بين الطلاب. 


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وأضاف المصدر في
تصريح لموقع "صدى البلد"، أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ في موعده المحدد
بينما الفصل الدراسي الثاني سيستمر بنظام التعليم الهجين، كما أقره المجلس الأعلى
للجامعات منذ بداية العام الدراسي، مناشدا الطلاب عدم الالتفاف للشائعات
التي يروجها البعض والنظر ومتابعة القرارات الرسمية للمجلس عبر الصفحة الرسمية
لوزارة التعليم العالي فقط.  



وكان
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢١، برئاسة
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق
شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس،
وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.



 



بينما
أكد المجلس بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل
الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات
بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم
واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.



 وأكد
المجلس تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري
(الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين) ، مع الالتزام
بتقليل أأعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق
التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد
مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب
الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية
بين  3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة
بالكليات



 



   

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