سكان منطقة "أرض الصندوق" يشكون من عدم توافر الخدمات بشكل دائم

ارسل القارئ أحمد عبد الله شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم توافر الخدمات الأساسية بمنطقة سكنه.





وقال عبد الله في شكواه نعاني نحن ١٠٠٠ أسرة نقيم في مربع ارض الصندوق العاملين بالخارج مربع كركوك بحي المعصرة نعاني من عدم توافر الخدمات بشكل دائم مثل الكهرباء والمياه بالإضافة إلى انتشار القمامة بالمنطقة.





وأوضح أنه قام بتقديم عدة شكاوى لحي المعصرة ولكن دون جدوى مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة.





للتواصل مع مقدم الشكوى ٠١٠٠٣٠١٠٢٤٠





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