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بين الناس

سكان منطقة "أرض الصندوق" يشكون من عدم توافر الخدمات بشكل دائم

السبت 06/مارس/2021 - 01:41 م
صدى البلد
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أحمد قطب
ارسل القارئ أحمد عبد الله شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم توافر الخدمات الأساسية بمنطقة سكنه.

وقال عبد الله في شكواه نعاني نحن ١٠٠٠ أسرة نقيم في مربع ارض الصندوق العاملين بالخارج مربع كركوك بحي المعصرة نعاني من عدم توافر الخدمات بشكل دائم مثل الكهرباء  والمياه بالإضافة إلى انتشار القمامة بالمنطقة.

وأوضح أنه قام بتقديم عدة شكاوى لحي المعصرة ولكن دون جدوى مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة. 

للتواصل مع مقدم الشكوى ٠١٠٠٣٠١٠٢٤٠

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.  

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.‎
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