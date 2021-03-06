لحظة إخراج جثة طفل كاملة ابتلعها تمساح.. شاهد

تعرض طفل بالغ من العمر 8 سنوات في إندونسيا للهجوم من قبل تمساح ضخم وشرس أثناء سياحته في النهر بمقاطعة كاليمنتان الشرقية ، أثناء خروجه مع شقيقه و والده في أحد أيام الأسبوع الماضي .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الطفل الصغيرغادر منزل والده في الصباح مع شقيقه، و قررا التوجه إلى النهر للسباحة إلا أنهما لم يعبما أن هناك وحش ضخم ينتظرهما .





وحسب التقرير الذي نشرته الشرطة، فإن الطفلين الدخول لذلك المكان تحديدا في النهر للسباحة رغم تحذيرات الشرطة من التواجد في ذلك المكان الخطير الذي تكرر فيه حوادث ابتلاع التماسيح لأكثر من شخص .





وأوضح والد الصبي، أنه حاول أن يمنع التمساح من الوصول إليه من خلال امساكه بفكي التمساح الشرس إلا انه ابتلع صغيره البالغ من العمر ثماني سنوات والذي لم يتمكن من مقاومة التمساح .





وأعلنت الشرطة منذ أيام أنها عثرت على جثة الطفل كاملة عقب اصطياد التمساح فور علم إدارة الحياة البرية في تلك المنطقة بوجود حادث إختفاء جديد .