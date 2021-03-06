ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

3 وصفات مختلفة لعمل البانيه أبرزها بالزبادي

السبت 06/مارس/2021 - 03:24 م
اسماء محمد
يعد البانيه من أشهر الأكلات السريعة التى انتشرت فى المجتمع المصري بصورة كبيرة، لذا نقدم لكم طريقة عمل البانيه بـ 3 وصفات غير تقليدية للشيف نجلاء الشرشابي.


مقادير بانيه بالزبادى
شرائح صدور دجاج فيليه
 زبادي 
بابريكا 
زعتر جاف
 بودرة ثوم
 بودرة بصل 
بقسماط 
ملح فلفل أسود 
زيت للقلي


طريقة تحضير بانيه بالزبادى
* يتبل البانيه ببودرة الثوم والبصل والزعتر والبابريكا والملح والفلفل والزبادي ثم يقلب فى البقسماط.

* تترك فى الثلاجة قبل القلي ثم تقلى فى القليل من الزيت.

مقادير بانيه حار
صدور دجاج فيليه 
شرائح 
بودرة بصل بودرة ثوم
 عصير ليمون
 كارى 
كركم
 بابريكا 
زيت
ملح فلفل أسود
 بيض 
بقسماط 
شطة هريسة بقدونس مفروم


 
طريقة تحضير بانيه حار
* تتبل شرائح الدجاج بعصير الليمون وهريسة الشطة والكارى والكركم والبابريكا والثوم البودرة والبصل البودرة والملح والفلفل الأسود.

* تقلب فى البيض ثم البقسماط ثم تقلى شرائح الدجاج فى الزيت وتقدم مع البقدونس المفروم.

نجلاء الشرشابى 
مقادير بانيه مشوي
صدور ودجاج فيليه 
زبادى 
عصير ليمون 
بصل 
زيت
ملح فلفل أسود

 
طريقة تحضير بانيه مشوي
* اخلطى عصير الليمون مع الزبادى والبصل ثم أضيفى الملح والفلفل الأسودو تبلى الدجاج بالخليط وضعيها فى صينية مدهونة بالزيت.

* أدخلى البانيه الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحلى من الجاهز .. طريقة عمل ناجتس مقرمش في المنزل

طريقة جديدة لعمل البانيه .. 5 وصفات متنوعة ومختلفة

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة

طريقة عمل سندوتش دجاج مخبوز

طريقة عمل دجاج مشوي فى الفرن بـ 3 وصفات مختلفة

بـ4 وصفات مختلفة.. تحضير برجر الفراخ بفول الصويا

ترشيحاتنا

قناة مفتوحة تنقل كلاسيكو بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في البوندسليجا

99 دعاء للإسراء والمعراج مكتوب .. يفرج همومك مهما كثرت ويفتح لك أبواب الرزق

مجموعة الأهلي.. المريخ السوداني يسعى لإيقاف انطلاقة سيمبا النارية

قناتان مفتوحتان تنقلان مباراتي الزمالك والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

وزير الأوقاف يعقد مؤتمرا صحفيا غدا

وحش صيني جديد من جيلي يشبه BMW X6 يصل السعودية .. سعر ومواصفات توجيلا GEELY TUGELLA 2021

Advertisements

المدارس تعلن نتيجة امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل.. صور

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

رسموا جرافيتي يحرض على العنف.. الأمن يضبط 9 من التراس الأهلي

يطالبها بتعويض 5 ملايين جنيه.. تأجيل دعوى تعويض نزار الفارس ضد رانيا يوسف لـ 13 مارس

توقعات بحدوثه خلال الشهر الجاري.. ننشر إجراءات التعديل الوزاري المرتقب

قناتان مفتوحتان تنقلان مباراتي الزمالك والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

وفاة الفنانة سوسن ربيع بطلة مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة»

مدبولي: إنشاء سور سلكي على حواف الترع في الكتل السكانية لحماية الأهالي وأطفالهم ومنعا لإلقاء المخلفات

صدمة.. فرجاني ساسي يكسر قلب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

القوى العاملة تعلن عن 4307 فرص عمل برواتب تصل لـ 10 آلاف جنيه.. تفاصيل

الرقابة المالية: آلية جديدة لتسجيل العقارات لزيادة التمويل العقارى إلى 20 مليار جنيه

حسام البدري ضيف مجدي عبد الغني في أولى حلقات البلدوزر عبر الفضائيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا الجديدة في السعودية

شاهد.. أول سباق سيارات في التاريخ قبل 120 عاما

تعرف على نيسان قشقاي 2021 في مصر.. سعر ومواصفات