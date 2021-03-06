3 وصفات مختلفة لعمل البانيه أبرزها بالزبادي

يعد البانيه من أشهر الأكلات السريعة التى انتشرت فى المجتمع المصري بصورة كبيرة، لذا نقدم لكم طريقة عمل البانيه بـ 3 وصفات غير تقليدية للشيف نجلاء الشرشابي.









مقادير بانيه بالزبادى

شرائح صدور دجاج فيليه

زبادي

بابريكا

زعتر جاف

بودرة ثوم

بودرة بصل

بقسماط

ملح فلفل أسود

زيت للقلي











طريقة تحضير بانيه بالزبادى

* يتبل البانيه ببودرة الثوم والبصل والزعتر والبابريكا والملح والفلفل والزبادي ثم يقلب فى البقسماط.





* تترك فى الثلاجة قبل القلي ثم تقلى فى القليل من الزيت.





مقادير بانيه حار

صدور دجاج فيليه

شرائح

بودرة بصل بودرة ثوم

عصير ليمون

كارى

كركم

بابريكا

زيت

ملح فلفل أسود

بيض

بقسماط

شطة هريسة بقدونس مفروم









طريقة تحضير بانيه حار

* تتبل شرائح الدجاج بعصير الليمون وهريسة الشطة والكارى والكركم والبابريكا والثوم البودرة والبصل البودرة والملح والفلفل الأسود.





* تقلب فى البيض ثم البقسماط ثم تقلى شرائح الدجاج فى الزيت وتقدم مع البقدونس المفروم.



نجلاء الشرشابى

مقادير بانيه مشوي

صدور ودجاج فيليه

زبادى

عصير ليمون

بصل

زيت

ملح فلفل أسود





طريقة تحضير بانيه مشوي

* اخلطى عصير الليمون مع الزبادى والبصل ثم أضيفى الملح والفلفل الأسودو تبلى الدجاج بالخليط وضعيها فى صينية مدهونة بالزيت .



