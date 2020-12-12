طريقة عمل البانيه الكرسبي

يقدم الشيف، الشربيني طريقة مبتكرة لعمل البانية الكرسبي أفضل من المطاعم والمحلات لعشاق تناول البانية الكرسبي ولكن بجودة أعلى وتكلفة اقل بأكتشاف طريقة عمله بالمنزل.

مقادير بانيه الكرسبي

صدور دجاج

بودرة بصل

ثوم بودرة

بهارات

ثوم

مستردة

عصير ليمون

ملح فلفل أسود

بيض

لبن

دقيق

بقسماط

زيت

عيش بيتي بان للتقديم

طريقة تحضير بانيه دجاج

-افردي صدور الدجاج ثم تبلي صدور الدجاج بملح وفلفل وثوم بودرة وبصل بودرة وثوم مفروم ومستردة وبهارات وعصير ليمون

-ضعي الصدور في الدقيق ثم في خليط البيض واللبن ثم في البقسماط

-اقليها في زيت غزير ساخن ثم قدميها في ساندوتشات

