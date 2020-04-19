هنتغدى إيه النهاردة.. طاجن نجرسكو ودجاج كرسبي ستربس

تحتار الأمهات يوميا في نوعية الوجبات والأصناف لأفراد أسرتها خاصة خلال فترة الحجر المنزلي، حيث تزداد رغبتنا في تناول المزيد من الأكلات ، وفي نفس الوقت يحتاج الجسم لتناول أطعمة صحية لتعزيز جهاز المناعة.





اليكي طريقة عمل طاجن نجرسكو مع دجاج كرسبي ستربس :





اولا طاجن النجرسكو

مدة التحضير : ساعة

الكمية : يكفي ٤ أفراد





مكونات النجرسكو :

كيس مكرونة بينا

نصف كيلو بانيه مقطع شرائح كالشاورما

بصلة مفرومة

ملح و فلفل اسود

نصف كوب ماء





مكونات البشاميل

نصف كيلو حليب

ملعقتين دقيق

مكعب مرقة

ملح و فلفل اسود





طريقة عمل النجرسكو





قطعي البانيه شرائح صغيرة وشوحيها مع البصل والبهارات على النار ثم ضيفي كوب ماء واتركيها تغلي قليلا





اسلقي المكرونة وصفيها

البشاميل

سخني الحليب ، وفي وعاء آخر ضيفي ملعقتين دقيق إلى ملعقتين زبدة وقلبيهم دقيقتين ثم اسكبي الحليب الساخن وومكعب المرقة واستمري في التقليب وضيفي رشة ملح و فلفل وقلبيه حتى تحصلي على القوام المتماسك





في الطاجن ضيفي طبقة من المكرونة المسلوقة ثم وزعي شراىح البانيه ثم طبقة أخرى من المكرونة ووزعي البشاميل على السطح ثم ضيفي الجبنة الموتزاريلا على السطح وادخليها الفرن لمدة ٢٠ دقيقة .





ثانيا دجاج كرسبي ستربس

المكونات

نصف كيلو بانيه نصف كوب كورن فليكس نصف كوب بقسماط مطحون نصف كوب دقيق 3 بيضات ملعقة خل ملح و فلفل اسود ملعقة ثوم بودرة زيت للقلي

طريقة عمل دجاج كرسبي ستربس : بعد تنظيف قطع البانيه قومي بتقطيعها أصابع متوسطة الحجم في وعاء اخلطي الدقيق مع البقسماط المطحون مع الكورن فليكس المطحون ضيفي الملح و الفلفل والثوم بودرة



اخفقي 3 بيضات مع ملعقة خل في وعاء اخر



قومي بغمس أصابع الدجاج في البيض ثم اغمسيها في خليط الدقيق والبقسماط



اتركي أصابع الدجاج في الثلاجة لمدة ساعة قبل القلي



بعد ساعة سخني الزيت ثم اقلي أصابع الدجاج حتى تصبح ذهبية اللون .







