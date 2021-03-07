كل ما تريد معرفته عن الدراسة بـ "جامعة الأهرام الكندية".. التخصصات وكيفية الحصول على المنح الدراسية

جامعة الأهرام الكندية هي واحدة من أهم الجامعات الخاصة في مصر فقد تم تأسيسها في عام 2004، وذلك وفقا للقرار الرئاسي رقم 393 لعام 2004، وهي تعد من الجامعات المعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

مميزات وعيوب جامعة الأهرام الكندية:

فقد أعلنت جامعة الأهرام الكندية على مدار الفترة الحالية، عن قبولها المبكر للعام الدراسي 2020-2021 وذلك لطلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية البريطانية والدبلومة الأمريكية وذلك من داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

وتعد من أكثر مميزات جامعة الأهرام الكندية هي امتلاكها للعديد من التخصصات من بينها تخصصات جامعة الأهرام الكندية وهي " كلية الصيدلة - كلية الإعلام - كلية الهندسة - كلية التصميم والفنون الإبداعية - كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - كلية طب الفم والأسنان - كلية إدارة الأعمال - كلية العلاج الطبيعي - كلية اللغات والترجمة ".

بينما يتم الإعلان عن وظائف جامعة الاهرام الكندية بين الحين والآخر على عنوان جامعة الأهرام الكندية والتي تقع في محافظة الجيزة بمنطقة 6 أكتوبر بالتحديد المنطقة الصناعية الرابعة.

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مصاريف جامعة الأهرام الكندية :

وقد جاءت مصاريف جامعة الأهرام الكندية لهذا العام الدراسي 2020-2021 كما يلي: " 105 آلاف جنيه مصاريف كلية طب الفم والأسنان للطالب المصري، بينما 10 الأف دولار للطالب الوافدين من الخارج، و 82 ألف جنيه مصري لكلية الصيدلة للمصري، 8 آلاف دولار للطالب الوافد في العام الواحد، و كلية العلاج الطبيعي 80 ألف جنيه للطالب المصري، و 8 آلاف دولار للوافد.

بلغت مصاريف كلية التصميم والفنون الإبداعية جامعة الأهرام الكندية 55 ألف جنيه للطالب المصري، بينما للطالب الوافد 6 آلاف دولار ، ولكلية الهندسة 53 ألف جنيه للطالب المصري، بينما 5 الآف و300 دولار للطالب الوافد، 40 ألف جنيه لكلية اللغات والترجمة و3800 دولار للطلاب من خارج مصر، و45 ألف جنيه للطالب المصري مقابل 4000 دولار للوافدين وذلك بمصروفات كلية الإعلام باللغة الإنجليزية، واللغة العربية 40 ألف جنيه للطالب المصري، 3الآف و800 دولار للطالب الوافد.

جامعة الأهرام الكندية تقديم منح كغيرها من الجامعات الخاصة ولكن في الوقت ذاته لابد أن ينطبق على الطلاب بعض الشروط لتنفيذها مثل :

- لا بد للالتحاق جامعة الأهرام الكندية من أن يكون الطالب من المتفوقين، وأن يكون حاصلا على مجموع متميز في الثانوية العامة ، بالأضافة إلى كونه أعلى من الحد الأدنى للالتحاق بالكلية المراد التقدم للحصول على منحة بها.





- وللالتحاق جامعة الأهرام الكندية يتم تقديم بحث اجتماعي بحيث يكون موثق من الجهات الحكومية والذي يفيد ببيان حالة الطالب الاجتماعية والمالية.

- ويتم التقديم لـ " جامعة الأهرام الكندية " صور طبق الأصل لجميع المستندات التي يتم طلبها مثل شهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى شهادة الميلاد، إلى جانب صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى الطالب وولي أمره، كما انه لابد من إستخراج مفردات مرتب لولي الأمر، أو تقديم "برنت" تأميني للمعاش، وبالنسبة للطلاب "الأيتام" تقدم صورة شهادة الوفاة لولي أمر الطالب .

- يجب أن يكون الطالب الراغب في الحصول على المنحة بـ " جامعة الأهرام الكندية " خريج مدرسة حكومية وليست مدرسة خاصة أو دولية.

- لا بد ألا يكون سبق وقام الطالب بالتقدم لأي جامعة خاصة غير جامعة الأهرام الكندية بهدف الالتحاق بها بمصروفات، أو قام بالتقدم لأخذ منحة في أي جامعة مناظرة.

- للقبول بـ " جامعة الأهرام الكندية " يجب أن يجتاز اختبارات القبول المقررة لأخذ المنحة المطلوبة.