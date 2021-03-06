"مسعف" عن حادث الكريمات: الأبشع طوال 32 سنة خدمة بالإسعاف





قال محمد سيد طلب، أحد أعضاء فرق الإسعاف التي شاركت في نقل جثامين الضحايا والمصابين بحادث طريق الكريمات، أنه يعمل بالإسعاف كمسعف منذ 32 عامًا، ويعتبر هذا الحادث هو الأبشع طوال مدة خدمته.





كان الطريق الصحراوي الشرقي، شهد حادثًا مأسويًا، مساء الجمعة، إثر تصادم سيارة نقل "تريلا" محملة بالرمال "طفلة" بسيارة أجرة "ميكروباص" ، بنفق الزعفرانة القديم، إتجاه بوابة الكريمات، بالطريق الصحراوي الشرقي إتجاه بني سويف، نتج عنه وفاة 20 شخصًا وإصابة 3 آخرون، ونقلتهم سيارات إسعاف من محافظتي بني سويف والجيزة إلى مستشفيات بني سويف التخصصي وأطفيح بالجيزة.



