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محافظات

"مسعف" عن حادث الكريمات: الأبشع طوال 32 سنة خدمة بالإسعاف

السبت 06/مارس/2021 - 03:20 م
محمد سيد طلب
محمد سيد طلب
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محمد عبدالحليم

قال محمد سيد طلب، أحد أعضاء فرق الإسعاف التي شاركت في نقل جثامين الضحايا والمصابين بحادث طريق الكريمات، أنه يعمل بالإسعاف كمسعف منذ 32 عامًا، ويعتبر هذا الحادث هو الأبشع طوال مدة خدمته.

كان الطريق الصحراوي الشرقي، شهد حادثًا مأسويًا، مساء الجمعة، إثر تصادم سيارة نقل "تريلا" محملة بالرمال "طفلة" بسيارة أجرة "ميكروباص" ، بنفق الزعفرانة القديم، إتجاه بوابة الكريمات، بالطريق الصحراوي الشرقي إتجاه بني سويف، نتج عنه وفاة 20 شخصًا وإصابة 3 آخرون، ونقلتهم سيارات إسعاف من محافظتي بني سويف والجيزة إلى مستشفيات بني سويف التخصصي وأطفيح بالجيزة.

وتداولت صفحات ومجموعات "جروبات" موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منشورات وصورًا عن الحادث واسماء المصابين والمتوفين، مناشدين الحكومة بسرعة معالجة أسباب زيادة الحوداث بالطريق الصحراوي الشرقي، واصفينه بـ"طريق الموت" ليتفاعل "مُسعف بني سويف" معلقًا على احداها قائلًا: " أقسم بالله 32 سنة وأفظع حادث".
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