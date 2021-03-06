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أخبار العالم

البرهان: السودان يمر الآن بمرحلة انتقالية يتخللها الكثير من الصعاب

السبت 06/مارس/2021 - 02:51 م
البرهان
البرهان
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سمر صالح
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت ان السودان يمر الآن بمرحلة انتقالية يتخللها الكثير من الصعاب.

وفي سياق متصل أعرب البرهان عن ترحيب السودان بزيارة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا ما تتسم به العلاقات المصرية السودانية من تميز وخصوصية ووحدة المصير، معربًا عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للسودان فى كافة المجالات.

و التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم بالقصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم، مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، حيث أقيمت لسيادته مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الفريق اول البرهان تطلع وحرص السودان على تفعيل المشروعات المشتركة بين مصر والسودان وتعزيز آفاق التعاون بينهما على مختلف الأصعدة خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري.
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