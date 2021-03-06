حكم أخذ المطلقة النفقة من الزوج وهي تعلم أن مصدرها حرام

ورد سؤال إلى صفحة دار الإفتاء المصرية من سائلة تقول: "منفصلة عن زوجى ويرسل لى مصاريف أولادى وأنا أعلم أن مصدرها حرام ولا يوجد لدى أى دخل آخر فهل على وزر؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: إنه يجوز لك أخذ هذا المال ولا وزر عليك، لأنه مكلف بالنفقة عليك وعلى وأولادك، فإن أتى بالمال من حلال فالحمدلله وإن أتى به من حرام فالوزر عليه هو.

وأضاف شلبى خلال فيديو عبر صفحة دار الافتاء على يوتيوب أنه طالما لا يوجد لديك دخل آخر خذى من هذا المال واصرفى على نفسك وأولادك ولا شيء عليك.





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