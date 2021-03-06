ميناء دمياط يستقبل 27 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19047 طن تشمل : 3400 طن رمل و 15304 طن فوسفات و 125 طن بطاطس و 218 طن خشب زان .





وأضاف البيان، ان حركة الوارد من البضائع العامة، بلغت 75864 طن تشمل : 35208 طن ذرة و 1733 طن خشب زان و 24068 طن قمح و 1707 طن صودا و 9316 طن خردة و 2472 طن حديد و 400 طن زيت طعام و 3949 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 960 طن .





وأشار البيان ،ان اجمالى حركة الصادر من الحاويات 394 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( طماطم و خرشوف ) و حاصلات زراعية ( بصل و توم و كتان و ليمون ) و فواكة ( فراولة و برتقال و بلح و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من المانيا و سنغافورة و هولندا و اسبانيا و روسيا و الصين و انجلترا و هونج كونج و بنجلاديش و ايطاليا و سلوفينيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 946 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1637 حاوية مكافئة.





وأوضح البيان ،انه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 118700 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 125782 طنا .





كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1300 طن قمح متجه إلى صوامع الفيوم ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2928 شاحنة.





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