أوبو تعلن رسميا عن أحدث هواتفها Oppo A94.. صور

أعلنت شركة أوبو ، رسميا عن هاتفها الأحدث Oppo A94، وهو يأتي كإصدار أحدث لهاتف A93، الذي إطلقته الشركة الصينية في شهر أكتوبر الماضي، بمعالج ميدياتيك من نوع Helio P95.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف Oppo A94، أيضا بواسطة نفس المعالج من نوع Helio P95، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.





ويمتاز هاتف Oppo A94، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض FullHD +، وبدقة 1080 x 2400 بكسل.





ولعشاق التصوير، يقدم Oppo A94، ما مجموعه خمس كاميرات، كاميرا أمامية للتصوير السيلفي تأتي بدقة 32 ميجابكسل، مع كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة بزاويا واسعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعران بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق والماكرو.





ويحتوي هاتف Oppo A94، على بطارية بقوة 4310 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C، ويمتاز الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة، مع مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مللميتر.





ويتوفر هاتف Oppo A94، في الأسود والفضي والبنفسجي، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، ولم توفر الشركة أي معلومات حول سعر الذي يتوفر به الهاتف.











