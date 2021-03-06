أهم الأخبار | رسائل السيسي في السودان.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح.. وفاة فنانة شهيرة بفيروس كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية من أبرزها:





الرئيس السيسي: نرفض أي نهج أحادي للسيطرة على النيل الأزرق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن كلا من مصر والسودان تتباحثان عن عدد من القضايا المطروحة إقليميا ودوليا، وذلك في إطار الارتباط الوثيق بالأمن القومي المصري والسوداني، وذلك سعيا لتوحيد الجهود المشتركة بين البلدين.. المزيد





مكتب السيستاني: اللقاء مع البابا أكد أهمية تثبيت قيم التعايش السلمي والتضامن الإنساني

أعلن مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني اليوم السبت ان المرجع أكد للحبر الأعظم (البابا فرنسيس) بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان، أهمية تثبيت قيم التعايش السلمي والتضامن الإنساني.. المزيد





10 رسائل للرئيس السيسي في زيارته الرسمية إلى السودان

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية إلى جمهورية السودان، وتعد زيارة الرئيس السيسي إلى السودان الشقيق.. المزيد





تفاصيل مصرع 18 شخصا فى حادث انقلاب تريلا على سيارة ميكروباص بطريق الكريمات

ليلة حزينة شهدتها قرية بني محمد بمركز أبنوب محافظة أسيوط بعد مصرع 18 من أبناء المحافظتين في حادث تصادم على طريق الكريمات الصحراوي الشرقي بين سيارة ميكروباص وأخرى تريلا.. المزيد





كلوب يجهز صدمة جديدة لـ محمد صلاح قبل مواجهتي فولهام ولايبزيج

فجرت شبكة "ليفربول إيكو"، مفاجأة مدوية بشأن موقف النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، من المشاركة أمام فولهام في الدوري الإنجليزي، ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا.. المزيد





وفاة سوسن ربيع بـ كورونا.. تفاصيل آخر رسالة وجهتها لابنها قبل الرحيل

أعلن عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية، رحيل الفنانة سوسن ربيع بعد إصابتها بفيروس كورونا، ووجهت الفنانة الراحلة سوسن ربيع، رسالة إلى ابنها، فى آخر كلمة لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، تبارك له على خطوبته.. المزيد





عيار 21 يسجل 749 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 6 - 3 - 2021

عرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم، السبت 6-3-2021، تقريرًا عن أسعار الذهب في مصر.. المزيد





قناتان مفتوحتان تنقلان مباراتي الزمالك والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

يحل الزمالك، ضيفًا على الترجي التونسي، اليوم السبت، في قمة عربية مثيرة، بملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.. المزيد





رعب السلالات الجديدة لـ كورونا يهدد أوروبا.. وتحرك عاجل للاتحاد

حذرت تقارير صحفية، من تسارع وتيرة انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا في دول أوروبية، وضرورة مواجهة التفشي، لعدم الانتكاس من جديد .. المزيد



