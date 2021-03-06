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أخبار العالم

رعب السلالات الجديدة لـ كورونا يهدد أوروبا.. وتحرك عاجل للاتحاد

السبت 06/مارس/2021 - 04:13 م
تحذيرات من السلالات
تحذيرات من السلالات الجديدة
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محمد علي


حذرت تقارير صحفية، من تسارع وتيرة انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا في دول أوروبية، وضرورة  مواجهة التفشي، لعدم الانتكاس من جديد .


قالت صحيفة التليجراف، إنه في إيطاليا اجتاح فيروس كورونا حضانة ومدرسة ابتدائية ، في ضاحية بولاتي بميلانو، بسرعة، وفي غضون أيام قليلة ثبتت إصابة 45 طفلا و14 موظفا.

وأكد التحليل الجيني ما اشتبه به المسؤولون بالفعل، بأن السلالة الجديدة من الفيروس شديد العدوى، التي تم تحديدها لأول مرة في بريطانيا، كانت تنتشر بسرعة عالية.

قال رئيس بلدية بولاتي، فرانشيسكو فاسالو: "هذا دليل على أن هذا النوع من الفيروس لديه نوع من الذكاء، حتى لو كان كائنا أحادي الخلية. ويمكننا أن نضع جميع الحواجز في العالم ونتخيل أنها تعمل، ولكن في النهاية، تتكيف السلالة الجديدة معها وتخترقها".

وكانت بولاتي أول منطقة في لومبارديا، الإقليم الشمالي الذي كان بؤرة لتفشي الفيروس في السابق، التي تم عزلها عن باقي المناطق بسبب السلالات المتحورة، والتي تقول منظمة الصحة العالمية إنها سبب زيادة عدد الإصابات في أوروبا.

وتشمل السلالات التي تنتشر بسرعة أيضا النوعين اللذين تم تحديدهما لأول مرة في جنوب إفريقيا والبرازيل. 

قال هانس كلوجه، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي في أوروبا، إن "انتشار السلالات الجديدة هو الدافع وراء زيادة حالات الإصابة، لكنه ليس السبب الوحيد"، مشيرا إلى أن أحد الأسباب الأخرى يعود لتخفيف إجراءات العزل "بطريقة غير آمنة أو غير خاضعة للرقابة".

وحذر خبراء منظمة الصحة العالمية من أن الفيروس المتحور قابل للانتقال بنسبة تصل إلى 50٪ أسرع من الفيروس الذي انتشر في الربيع الماضي ومرة ​​أخرى في الخريف، مما يجعله أكثر مهارة في إحباط الإجراءات التي كانت فعالة في السابق.

وسجلت المجر  رقمًا قياسيًا جديدًا يوميًا بلغ  7269 حالة إصابة بفيروس كورونا ، بزيادة 14 في المائة عن يوم الجمعة بعد فرض إجراءات إغلاق جديدة مشددة هذا الأسبوع للحد من الارتفاع السريع في Covid-19.

وتكافح الدولة الواقعة في وسط أوروبا التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة مع بعض من أعلى معدلات الإصابة والوفيات في العالم وأغلقت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان يوم الخميس جميع المدارس ومعظم المتاجر.

يطلب الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة تصدير لقاح من الألف إلى الياء لهم

وحث الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة على السماح بتصدير ملايين الجرعات من لقاح استرا زينيكا المضاد لـCovid-19 إلى أوروبا، وذلك لعلاج نقص الإمدادات، وفق ما قالت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت.

ويريد الاتحاد الأوروبي أيضًا من واشنطن أن تضمن التدفق الحر لشحنات مكونات اللقاح الأساسية اللازمة في الإنتاج الأوروبي ، وفقًا لما ذكرته فاينانشيال تايمز.

ونقلت الصحيفة عن المفوضية الأوروبية قولها "نحن على ثقة من أنه يمكننا العمل مع الولايات المتحدة لضمان أن اللقاحات المنتجة أو المعبأة في الولايات المتحدة للوفاء بالالتزامات التعاقدية لمنتجي اللقاحات مع الاتحاد الأوروبي سيتم الوفاء بها بالكامل".

وتنتشر ما تسمى بالسلالة البريطانية بشكل كبير في 27 دولة أوروبية تراقبها منظمة الصحة العالمية، وتسود في 10 دول على الأقل، هي بريطانيا والدنمارك وإيطاليا وأيرلندا وألمانيا وفرنسا وهولندا وإسرائيل وإسبانيا والبرتغال.

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