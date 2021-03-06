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رياضة

قناتان مفتوحتان تنقلان مباراتي الزمالك والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

السبت 06/مارس/2021 - 10:58 ص
الترجي ضد الزمالك
الترجي ضد الزمالك - الأهلي ضد فيتا كلوب
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إسراء أشرف
يحل الزمالك، ضيفًا على الترجي التونسي، اليوم السبت، في قمة عربية مثيرة، بملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

بينما يستضيف فريق الأهلي، نظيره فيتا كلوب الكونغولي، في تمام التاسعة مساء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ومن المقرر أن تنقل مباراتي الزمالك والأهلي حصريا عبر قناة بين إن سبورتس 4.

ولكن يمكن لجماهير القطبين مشاهدة المباراتين اليوم عبر قناتين مفتوحتين، حيث أعلنت قناة مكسبي نقل مباراة الزمالك والترجي، المقرر إقامتها في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والأهلي وفيتا كلوب في تمام التاسعة ليلًا.

تردد مكسبي على قمر نايل سات: 11411 بمعدل ترميز 27500 ومعدل تصحيح 4/3.

كما يمكن متابعة مباراتي الزمالك والأهلي عبر أون تايم سبورت على التردد الأرضي UHF 32.

كان الزمالك استهل مشواره في البطولة بالتعادل السلبي أمام مولودية الجزائر، ثم تعادل سلبيا أيضا مع تونجيت السنغالي في الجولة الثانية خارج أرضه.

وحصد الزمالك نقطتين في المجموعة الرابعة متساويا مع مولودية الجزائر،بينما يتصدر الترجي المجموعة برصيد 4 نقاط، ويتزيل تونجيث السنغالي الترتيب بنقطة واحدة.

ويعول بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، كثيرًا على مباراة فيتا كلوب كثيرًا بهدف تحقيق الفوز والعودة من جديد للإنتصارات ووضع ثلاث نقاط جديدة في رصيد الفريق بالمجموعة ليصل إلى 6 نقاط ويحتل المركز الثاني قبل مباريات الجولة الرابعة مع الفريق ذاته ولكن في الكونغو 16 مارس الجاري.
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