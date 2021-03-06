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أخبار البلد

الخارجية: تقديم الدعم القانوني واتخاذ اللازم تجاه حادث مقتل مواطن مصري بالرياض

السبت 06/مارس/2021 - 04:31 م
صدى البلد
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تلقت وزارة الخارجية ببالغ الحزن والأسى خبر مقتل المواطن المصري المرحوم عشري محمد حسن  وإصابة المواطن المصري حسين سامي محمد حسن أمس 5 مارس الجاري بمدينة الرياض.

وصرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، بأنه فور وقوع الجريمة قامت القنصلية العامة المصرية في الرياض بالتحرك لمتابعة مجريات التحقيق والتعرف على ملابسات الحادث، وحرصت على حضور ممثلها بالتنسيق مع الجهات السعودية المعنية، وقد نجحت السلطات السعودية فى القبض على الجانى بعد فترة وجيزة من وقوع الجريمة، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه واستمعت إلى شهود الواقعة، كما تم نقل جثمان الفقيد إلى الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية تمهيدًا لإحالة القضية إلى النيابة لمواصلة الإجراءات القانونية.

وتتابع القنصلية العامة فى الرياض كذلك عن كثب الحالة الصحية للمواطن المصاب، وستواصل وزارة الخارجية، ومن خلال القنصلية العامة بالرياض، تقديم الدعم القانونى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كافة جوانب القضية.

وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسرة الفقيد رحمه الله.
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