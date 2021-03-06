الإجمالي يقترب من المليون.. دولة عربية تتخطى عتبة الـ4000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة









أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، السبت، عن تسجيل 4068 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 723189 حالة.





كما سجلت الصحة العراقية وفق التقرير الصادر عنها بشأن الوضع الوبائي في البلاد 11 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 13548 حالة.





فيما رصدت الوزارة تعافي 3883، خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 657032 حالة.





واجرت الوزارة العراقية 34826 فحصا مخبريا بحثا عن المصابين ليرتفع إجمالي الفحوصات في البلاد الي 7088556 فحص.











