إصابة صياد وسائق توك توك بجروح متفرقة في مشاجرة بالمطرية

أصيب صياد وسائق توك توك بجروح متفرقة بسبب وصلة مزاح بينهما تطورت إلي مشادة كلامية ومشاجرة بينهما بالمطرية بالدقهلية.



كانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزي بوصول كل من "محمد .إ .ا "20 عاما، صياد، ومقيم بندر المطرية مصاب بجرح قطعي بالبطن ، وتم تحويله إلى مستشفى المنزلة العام و"محمود .م .ع "20 عاما، سائق توك توك، ومقيم بذات العنوان مصابا بجرح قطعي باليد اليمني.



وبإنتقال الضباط الى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال المصاب الأول إتهم الثاني و"اسامه .ا .أ "19 عاما، نجار موبيليا، ومقيم بذات العنوان بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي وآلة حادة "مطواة " بحوزة الأخير وإحداث إصابته ، وذلك على إثر مشادة كلامية بينهم بسبب المزاح بالشارع محل سكنهم.



وبسؤال المصاب الثاني تبادل الإتهام مع المصاب الأول بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة " مطواة " بحوزته لذات السبب.



وبتقين الإجراءات تم ضبط المتهم الأخير وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة و تلقى المصاب الثاني العلاج اللازم وتم التصريح له بالخروج مع حجزه والمتهم الأخير.