بقيادة حمدي النقاز.. تشكيل الترجي فى مواجهة الزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا





أعلن الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي عن تشكيل الفريق لخوض مباراة الزمالك المقرر لها في السادسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.





ويضم التشكيل كلا من:





حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى





خط الدفاع:إلياس الشتي - حمدي النقاز - محمد علي اليعقوبي - عبد القادر بدران





خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث





خط الهجوم: حمدو الهوني - عبد الباسط خالد - ويليام توجي



