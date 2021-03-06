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رياضة

سيمبا يتصدر مجموعة الاهلي بتعادل أمام المريخ السودانى في دورى الابطال

السبت 06/مارس/2021 - 05:13 م
سيمبا
سيمبا
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عبدالله هشام
انتهت المباراة التي جمعت فريق المريخ السوداني امام منافسه سيمبا التنزاني بالتعادل السلبى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا رغم استحواذ فريق سيمبا علي الكرة 59% مقابل 41 % للمريخ، إلا أن الفريق السودانى شكل خطورة بشكل أكبر على مرمى المنافس . 

وخسر المريخ السوداني أو مباراتين في دور المجموعات، حيث سقط أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، وأمام فيتا كلوب بأربعة أهداف مقابل هدف دون رد.

 ونجح سيبما في تحقيق العلامة الكاملة في أول مباراتين له في دور المجموعات، حيث فاز على فيتا كلوب بهدف نظيف، والأهلي بنفس النتيجة أيضا قبل التعادل اليوم .

ويتصدر سيبما التنزاني جدول ترتيب مجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ويحل فيتا كلوب ثانيا بـ 3 نقاط والأهلي ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل المريخ السوداني جدول الترتيب برصيد نقطة واحده .
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