خلال 24 ساعة.. مدينة أردنية تسجل 2000 إصابة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الاردنية تسجيل3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية حيث جاءت العاصمة الاردنية عمان في مقدمة المدن الأكثر تسجيلا للإصابات في المملكة ، ب 2196 اصابة.





كما سجلت الصحة الاردنية 38 وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 4900 حالة.





كما بينت الصحة الاردنية في بيان لها ان إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى (421,415) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا (53,750) حالة.





فيما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 3917 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 362,765 حالة.



