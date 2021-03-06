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برلمان

أشرف أبو الفضل : زيارة السيسي للسودان حققت أهدافا سياسية واستراتيجية واقتصادية عليا

السبت 06/مارس/2021 - 06:38 م
الرئيس السيسي أثناء
الرئيس السيسي أثناء زيارته للسودان
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القسم السياسي
قال النائب أشرف أبو الفضل، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان تنطوي على أهداف ومعاني سياسية واستراتيجية كبيرة، موضحا انها جاءت في وقت تمر فيه مشكلة سد النهضة في إثيوبيا بفترة عصيبة.

وأشار أبو الفضل في تصريحات له اليوم، إلى أن زيارة الرئيس للخرطوم تأتي بعد فترة من الزخم خلال المدة الماضية، تمثلت في ارتقاء مستوى التنسيق بين حكومتي البلدين، عبر الزيارات المتبادلة والتشاور المكثف والمستمر. 

وأوضح عضو مجلس النواب ان الزيارة تمخضت عن نتائج هائلة على كافة المستويات، منها التأكيد على استمرار التشاور بين مصر والسودان، وعلى أعلى المستويات لحل مشكلة سد النهضة والطلب من حكومة إثيوبيا، العمل على التوصل لاتفاق ملزم وقانوني لا ينتقص من حقوق المياه لدولتي المصب.

وشدد أبو الفضل على اهمية الزيارة ، حث تم الاتفاق خلالها على تنفيذ مشروعات في عدد من المجالات الحيوية من بينها الربط الكهربائي والسكك الحديدية، وتعزيز التبادل التجاري والثقافي والعلمي والتعاون في مجالات الصحة والزراعة والصناعة والتعدين وغيرها من المجالات، وهو ما يحقق هدف التكامل المنشود بين البلدين، ويستغل الإمكانات الضخمة لمصر والسودان لمصلحة الشعبين الشقيقين.

 واكد عضو مجلس النواب، أن الزيارة، التي استمرت عدة ساعات ناجحة على مختلف المستويات وحققت الأهداف الموضوعة لها.
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