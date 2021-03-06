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أخبار العالم

ملكة بريطانيا تبيع أسطول طائراتها.. وتستعير طائرة بوريس جونسون

السبت 06/مارس/2021 - 06:39 م
الملكة إليزابيث تبيع
الملكة إليزابيث تبيع أسطول طائراتها وتستعير بطائرة جونسون
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رحيم يسري
قررت بريطانيا بيع أسطول الطائرات الملكية للملكة إليزابيث الثانية، كجزء من خطة الحكومة لتخفيض النفقات الدفاعية، ما يجبرها على استعارة طائرة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" أنه سيتم إحالة 4 طائرات تستخدمها العائلة المالكة البريطانية خارج خدمة في العام المقبل لتوفير المال، وذلك بعدما ظلت تستخدمها منذ الثمانينيات.

وستكون تلك المرة هي الأولى التي لا توجد فيها طائرة مخصصة للعائلة المالكة، خلال فترة حكم الملكة إليزابيث، ويعني ذلك أن كبار أفراد العائلة سيضطرون إلى استخدام طائرة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وجاء القرار ضمن مراجعة وزارة الدفاع البريطانية لميزانيتها، ولا يوجد حاليا خطط لاستبدال 4 طائرات ركاب من طراز BAE-146 ضمن أسطول سلاح الجو الملكي، كانت تستخدمهم العائلة المالكة لسنوات.

ومن المتوقع أن تستخدم الملكة والأمير تشارلز ودوق ودوقة كامبريدج طائرة رئيس الوزراء البريطاني، التي خضعت لعملية تجديد وتطوير، العام الماضي، بلغت تكلفتها 900 ألف جنيه استرليني.

وبحسب الصحيفة، ستصدر وزارة الدفاع البريطانية المراجعة الكاملة لخططها خلال الشهر الجاري، بينها خفض عدد الجنود في الخدمة بنحو 10 آلاف فرد، فضلا عن سحب عدد من السفن الهامة والطائرات من الخدمة.

ويقول توبياس إلوود، رئيس لجنة الدفاع بمجلس العموم البريطاني، إن بيع الـ4 طائرات سيترك فراغا كبيرا في قدرة سلاح الجو الملكي البريطاني على تلبية المهام العسكرية والمدنية.
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