بايرن ميونخ ضد دورتموند .. هالاند يهز شباك نوير بهدفين خلال 7 دقائق

سجل فريق بروسيا دورتموند الهدف الأول في شباك غريمه التقليدي بايرن ميونخ في كلاسيكو ناري، على ملعب أليانز أرينا"، ضمن قمة الجولة الـ26، من مسابقة الدوري الألماني "بوندسليجا".





وسجل النرويجي هالاند الهدف الأول بعد مرور دقيقتين من بداية المباراة، قبل أن يعزز من تقدم فريقه بالهدف الثاني بعد مرور ٩ دقائق من تمريرة سحرية من هازارد.