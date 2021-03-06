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سد النهضة.. محمد حجازي: مصر لن تسمح بأي إجراء أحادي في الملء الثاني

السبت 06/مارس/2021 - 07:51 م
سد النهضة
سد النهضة
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هاني حسين
علق السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على زيارة الرئيس السيسي للسودان قائلا، إن  الزيارة استراتيجية وتأتي في توقيت شديد الحساسية والخطورة .

وأضاف  محمد  حجازي في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ملف سد النهضة على رأس المباحثات بين الرئيس السيسي ومسؤولي السودان ".

 وتابع محمد حجازي:"  قبل زيارة الرئيس السيسي للسودان كانت وزيرة خارجية السودان في زيارة للقاهرة، وهناك  مواجهة مشتركة للتهديدات والتحديات وتوافق حول ملف سد النهضة ".

 وأكمل محمد حجازي :" الرئيس السيسي أعلن التوافق على رباعية دولية للوساطة في حل أزمة مفاوضات سد النهضة من أجل الوصول إلى اتفاق قانون  ملزم ".

 وتابع محمد حجازي :" دولة الكونغو رئيس الاتحاد الافريقي تقود أزمة ملف سد النهضة"، مضيفا:"  لن تقبل مصر اي اجراء احادي يقود للملء الثاني  لـ سد النهضة ".

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