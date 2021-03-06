سد النهضة.. محمد حجازي: مصر لن تسمح بأي إجراء أحادي في الملء الثاني

علق السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على زيارة الرئيس السيسي للسودان قائلا، إن الزيارة استراتيجية وتأتي في توقيت شديد الحساسية والخطورة .





وأضاف محمد حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ملف سد النهضة على رأس المباحثات بين الرئيس السيسي ومسؤولي السودان ".





وتابع محمد حجازي:" قبل زيارة الرئيس السيسي للسودان كانت وزيرة خارجية السودان في زيارة للقاهرة، وهناك مواجهة مشتركة للتهديدات والتحديات وتوافق حول ملف سد النهضة ".





وأكمل محمد حجازي :" الرئيس السيسي أعلن التوافق على رباعية دولية للوساطة في حل أزمة مفاوضات سد النهضة من أجل الوصول إلى اتفاق قانون ملزم ".





وتابع محمد حجازي :" دولة الكونغو رئيس الاتحاد الافريقي تقود أزمة ملف سد النهضة"، مضيفا:" لن تقبل مصر اي اجراء احادي يقود للملء الثاني لـ سد النهضة ".



