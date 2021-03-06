بالأسماء .. الأوقاف تعلن تخريج الدفعة الـ 20 من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلى

أعلنت وزارة الأوقاف تخريج الدفعة العشرين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر ، وعددهم: (17) خريجًا ، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى : (449) خريجًا، وذلك استمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل وبخاصة في مجال الحاسب الآلي والسوشيال ميديا والتسوق الرقمي .

يأتي ذلك مع الالتزام الكامل بكافة إجراءات الوقاية الصحية طوال مدة تواجد المتدرب بالأكاديمية ، من ارتداء الكمامة ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي .

وأوضحت الوزارة أن هذه الدورة تأتي في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات.

والخريجون الجدد هم :