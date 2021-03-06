ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بالأسماء .. الأوقاف تعلن تخريج الدفعة الـ 20 من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلى

السبت 06/مارس/2021 - 08:00 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف تخريج الدفعة العشرين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر ، وعددهم: (17) خريجًا ، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى : (449) خريجًا، وذلك استمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل وبخاصة في مجال الحاسب الآلي والسوشيال ميديا والتسوق الرقمي .

يأتي ذلك مع الالتزام الكامل بكافة إجراءات الوقاية الصحية طوال مدة تواجد المتدرب بالأكاديمية ، من ارتداء الكمامة ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي .

وأوضحت الوزارة أن هذه الدورة تأتي في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات. 

 والخريجون الجدد هم :

مالاسمالجهةالدورةالوظيفة
1.      رضا عبدالقادر عبد القادر أحمدكفر الشيخnewإمام وخطيب
2.      جلال حمدي عبد التوابالمنياnewإمام وخطيب
3.      أيمن محمد مصطفى أحمدقناnewإمام وخطيب
4.      آدم عبد اللاه ادم حسنسوهاجnewإمام وخطيب
5.      عبد الحليم يوسف محمد زاهرالدقهليةnewإمام وخطيب
6.      مؤمن طه عبد الحميدالمنياnewإمام وخطيب
7.      أحمد سمير كمالالمنياnewإمام وخطيب
8.      أحمد فهمي خير عبد النعيمالأقصرnewإمام وخطيب
9.      أحمد عبد المطلب محمود قنديلشمال سيناءnewإمام وخطيب
10.                        عبد الرحمن محمد أحمد الوكيلالإسكندريةnewإمام وخطيب
11.                        مصطفى حسني علي إبراهيمالميناnewإمام وخطيب
12.                        محمد جمال عبد المنعم حسنأسيوطnewإمام وخطيب
13.                        محمد علي محمد عبد الواحدهيئة الأوقافnewإداري
14.                        إيمان حفني زكيالديوانnewإداري
15.                        محمود فتحي أبو الليلسوهاجnewإداري
16.                        سيد ميصر محمود عبدالمجيدالمنياnewإداري
17.                        سهام على عبد الحليمالديوان العام
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أكاديمية الأوقاف الدولية: بدء فعاليات الدورة 29 في الحاسب الآلي

بدء فعاليات الدورة 30 للحاسب الآلي في أكاديمية تدريب الأئمة

الأوقاف تعلن أسماء مستحقي المقابلة الشفوية في مسابقة التفتيش العام

وزير الأوقاف يتفقد فعاليات التدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية

الأوقاف تنظم ندوة للرأي الثلاثاء المقبل بعنوان إعلاء قيم الوطن

قافلة الأوقاف الدعوية تزور ولاية شمال كردفان السودانية

ترشيحاتنا

هل يجوز للأم إعطاء ابنتها المتزوجة المتعثرة ماديا من زكاة مالها .. الإفتاء تجيب

تشريح جثمان المصري المقتول بالسعودية.. ونجاح عملية ابن أخيه المصاب بالرصاص

مش قولتلكم سيخرج من عتمتي قمر.. حنين حسام تفاجئ متابعيها بظهورها بفستان زفاف

الصور الأولى من حفل زفاف نيكولاس كيدج وريكو .. شاهد

دوري أبطال أفريقيا.. خالد الغندور يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الترجي

بأمر السيسي.. تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وإلغاء الضريبة كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. اكتشف الفرق بين التكميم الدقيق والعادي.. أستاذ صدر يتوقع نهاية فيروس كورونا بهذه الطريقة.. تفاصيل

حوادث ووفاة .. رالي الشرقية يشهد أحداثا تجبره على الإلغاء بالسعودية

بعد نجاح لؤلؤ .. سلوى عثمان في ضيافة صدى البلد