بالأسماء .. الأوقاف تعلن تخريج الدفعة الـ 20 من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلى

أعلنت وزارة الأوقاف تخريج الدفعة العشرين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر ، وعددهم: (17) خريجًا ، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى : (449) خريجًا، وذلك استمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل وبخاصة في مجال الحاسب الآلي والسوشيال ميديا والتسوق الرقمي .
يأتي ذلك مع الالتزام الكامل بكافة إجراءات الوقاية الصحية طوال مدة تواجد المتدرب بالأكاديمية ، من ارتداء الكمامة ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي .
وأوضحت الوزارة أن هذه الدورة تأتي في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات.
والخريجون الجدد هم :
|م
|الاسم
|الجهة
|الدورة
|الوظيفة
|1.
|رضا عبدالقادر عبد القادر أحمد
|كفر الشيخ
|new
|إمام وخطيب
|2.
|جلال حمدي عبد التواب
|المنيا
|new
|إمام وخطيب
|3.
|أيمن محمد مصطفى أحمد
|قنا
|new
|إمام وخطيب
|4.
|آدم عبد اللاه ادم حسن
|سوهاج
|new
|إمام وخطيب
|5.
|عبد الحليم يوسف محمد زاهر
|الدقهلية
|new
|إمام وخطيب
|6.
|مؤمن طه عبد الحميد
|المنيا
|new
|إمام وخطيب
|7.
|أحمد سمير كمال
|المنيا
|new
|إمام وخطيب
|8.
|أحمد فهمي خير عبد النعيم
|الأقصر
|new
|إمام وخطيب
|9.
|أحمد عبد المطلب محمود قنديل
|شمال سيناء
|new
|إمام وخطيب
|10.
|عبد الرحمن محمد أحمد الوكيل
|الإسكندرية
|new
|إمام وخطيب
|11.
|مصطفى حسني علي إبراهيم
|المينا
|new
|إمام وخطيب
|12.
|محمد جمال عبد المنعم حسن
|أسيوط
|new
|إمام وخطيب
|13.
|محمد علي محمد عبد الواحد
|هيئة الأوقاف
|new
|إداري
|14.
|إيمان حفني زكي
|الديوان
|new
|إداري
|15.
|محمود فتحي أبو الليل
|سوهاج
|new
|إداري
|16.
|سيد ميصر محمود عبدالمجيد
|المنيا
|new
|إداري
|17.
|سهام على عبد الحليم
|الديوان العام