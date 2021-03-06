ترتيب المجموعة الرابعة .. الترجي يتصدر والمولودية وصيفا والزمالك ثالثًا

في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حمادي العقربي فى رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ويرتفع رصيد أبناء سويقة إلى 7 نقاط فيما تجمد رصيد الفارس الأبيض عند نقطتين.