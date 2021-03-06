طلاب "علوم الأزهر" يشيدون بالإجراءات الاحترازية .. صور

أشاد طلاب كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة بجهود إدارة الكلية برئاسة الدكتور سيد بكري، عميد الكلية، والدكتور خالد مخيمر، وكيل الكلية، وحسن حسين، مدير عام الكلية؛ في التطبيق والالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

واتخذت الكلية أجراءات وقائية شديدة؛ تضمنت عمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع القاعات الدراسية، إضافة لوجود إشراف طبي كامل على مدار عمل لجان الامتحانات، وغرفة عمليات تعمل على مدار اليوم؛ لتقييم عمليات دخول الطلاب وخروجهم، بجانب التشديد على مراعاة التباعد الاجتماعي على مدار اليوم.