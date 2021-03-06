أيامه معدودة في الملاعب .. وائل جمعة: استمرار كهربا في النادي الأهلي مستحيل





وأضاف جمعه خلال الاستديو التحليلي قبل مواجهة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا، أن محمود كهربا أيامه معدودة في كرة القدم بسبب ما يختلقه من مشكلات منذ نبوغ موهبته ليس في الأهلي فقط.





وأكمل:" كهربا يتعامل بطريقة طفولية مع المدير الفني، فنجد ردود أفعاله غير طبيعية، نعلم منذ زمن طويل أن من يفتعل المشكلات داخل الأهلي أو في الكرة عموما؛ لن يستمر طويلًا في المجال الكروي".





وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق ‏لمواجهة فيتا كلوب التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، في الجولة ‏الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏ خط الدفاع: بدر بانون ومحمد هاني وأيمن أشرف ومحمود وحيد.‏ خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي. خط الهجوم: والتر بواليا‏.

أكد وائل جمعة نجم الأهلي السابق، أن ما يفعله محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي الحالي، يستحيل أن يستمر معه داخل القلعة الحمراء، وهذا ما نعرفه عن المارد الأحمر ومجلس إدارته.