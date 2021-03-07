نائب رئيس جامعة حلوان يوجه رسالة للطلاب

ناشد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جميع الطلاب، الحضور قبل موعد الامتحان بساعة منعا للتزاحم، كما أكد ضرورة قيام الطالب الذى يعانى من أعراض مرضية بإبلاغ إدارة الجامعة قبل مدة لا تقل عن (48) ساعة من موعد الامتحان وذلك للعرض على لجنة خاصة، أما من يظهر عليه أعراض فى يوم الامتحان فيجب إبلاغ الطبيب الموجود عند البوابة قبل دخول الجامعة.





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ودعا نائب رئيس الجامعة الطلاب إلى ضرورة إحضار جميع الأدوات الكتابية اللازمة الخاصة بهم وكذلك زجاجة المياه، والالتزام بارتداء الكمامات أثناء الوجود بالجامعة وحتى الخروج منها واستخدام المطهرات.





قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إنه أصدر قراراً بغلق الكافتريات داخل الجامعة أثناء فترة امتحانات منتصف العام الدراسي.





وأضاف "نجم" أن غلق الكافتريات داخل الجامعة جاء فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الجامعة فى الامتحانات حتي لا يحدث تجمع أو زحام من الطلاب فى الجامعة وأن يؤدي الطلاب امتحاناتهم ويغادرون مباشرة فى سلام متمنيا السلامة لجيمع الطلاب والعاملين بالجامعة وأن تمر الامتحانات بسلام وأمان على الجميع.