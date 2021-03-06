من السجن لـ الفستان الأبيض .. حقيقة زواج حنين حسام

خلال الفترة الماضية ، أصبح اسم حنين حسام فتاة تيك توك، يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي بعد إخلاء سبيلها ، والتي قضت أشهرًا في السجن خلال العام الماضي بتهمة الإتجار بالبشر والتحريض على الفسق والفجور بسبب ما كانت تنشره على حسابها على منصة تيك توك.

حنين حسام بفستان الزفاف

في أحدث ظهور لها اليوم، فاجأت حنين حسام متابعيها بظهورها بفستان زفاف أبيض لتشوق جمهورها ، وكتبت حنين حسام عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائله : " مش قولتلكم سيخرج من عتمتي قمر".

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ولم توضح حنين حسام في الصور هل هي جلسه تصوير ام حفل زفافها، لكن توالت عليها التعليقات بالمباركة.





وكتب أحد المعلقين أن الصور المنتشرة لـ حنين حسام بفستان الزفاف ما هي إلا صور جلسة تصوير جديدة تخضع لها وليست صورا من حفل زفافها كما ادعى البعض.



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وخلال الفترة الماضية ، ظهرت حنين حسام أكثر من مرة كموديل لميكب العروس، بلمسات خبيرة التجميل فاطمة كيوان، لاستعراض مكياج العروس المميز ، فتلك التفاصيل التي تهتم بها الفتيات، فكان اختيار حنين حسام لإجراء الميكب كنوع من الدعاية، وعلى ما يبدو أن نفس الشيئ حدث اليوم مع ظهورها بفستان زفاف من تصميم هند مختار، وماكياج مميز و تسريحة شعر مختلفة .





الظهور الأول وخلع الحجاب





بعد أشهر في الحبس تم إخلاء سبيل حنين حسام ، وعادت مجددًا لمواقع التواصل الإجتماعي لكن بوجه جديد، فقد ظهرت مع صديق لها يدعى " فادي " ونشرا معًا مقطع فيديو على إنستجرام قالت فيه حنين حسام :" حبايب قلبي الأكونت كان الضغط عليه أوي، اتقفل، مش مشكلة كدا كدا هريح شوية فترة، وهعمل أكاونت جديد، وكل حاجة عند فادي، ربنا يخليكم ليا ويخليك ليا».

اللافت للنظر أن حنين حسام في أول ظهور لها بعد إخلاء سبيلها، ظهرت دون حجاب، وكان ذلك أول قراراتها بعد فترة حبسها وهو ما جعلها تعود مجدًا لتصدر التريند بذلك القرار .

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سؤال محرج في السجن





بعد عودة حنين حسام لمنصات التواصل الإجتماعي، أجابت عن سؤال طرحه عليها أحد المتابعين على تيك توك عما كانت تفعله خلال فترة السجن، وقالت حنين حسام :" كنت بدعي ربنا يردني لأهلى كنت بدعي ربنا أنه يخرجني .. كنت بدعي أن الوجع اللي فى قلبي يخلص.. كنت بدعي أن كل بداية يبقي ليها نهاية والنهاية دي تيجي بسرعة".