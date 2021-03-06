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رياضة

محمد الشافعي : بونسو ومحسن يدعمان سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

السبت 06/مارس/2021 - 10:08 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
أكد الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي بنادي سيراميكا كليوباترا، جاهزية الثنائي أحمد محسن وكوامي بونسو، للمشاركة في لقاء فريقه الأول، أمام الزمالك بالدوري.

وقال الشافعي، إن أحمد محسن الظهير الأيسر، ولاعب الوسط الغاني كوامي بونسو، تعافيا تماما من الإصابة، وشاركا اليوم بشكل طبيعي في المران.

وتخلص أحمد محسن من شد في العضلة الخلفية، بينما تعافى كوامي بونسو عبارة من مزق في العضلة الأمامية، ونفذا برنامجهما العلاجي والتأهيلي بشكل سليم وأصبحا جاهزين طبيا للمشاركة في لقاء الزمالك.

وأشار الدكتور محمد الشافعي إلى أن قائمة إصابات سيراميكا كليوباترا، لا زالت تضم محمد مسعد ومحمد توني، ويعاني مسعد من مزق في العضلة الخلفية، بينما تعرض توني لمزق في العضلة الأمامية، ويخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي.
 
ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الحادي عشر، من مارس المقبل، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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