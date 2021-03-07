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فن

أخبار الفن .. إصابة غادة عادل بفيروس كورونا .. الحالة الصحية لـ توفيق عبد الحميد .. أول ظهور لـ أحمد مكى

الأحد 07/مارس/2021 - 12:01 ص
غادة عادل واحمد مكى
غادة عادل واحمد مكى
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

حلت الفنانة القديرة سلوى عثمان  ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري في ندوة خاصة للحديث عن آخر أعمالها الفنية، والنجاح الذي حققه مسلسلها الأخير " لؤلؤ " ، بعد  إذاعته على قناة on E مؤخرًا ، وشاركت فى بطولته عدد من الفنانيين على رأسهم مى عمر وأحمد زاهر ونجلاء بدر و هيدى كرم . 

كشف الفنان توفيق عبد الحميد عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه للاصابة بفيروس كورونا  منذ ايام قليلة. 

حرص الفنان احمد مكى على حضور سباق الحمام الزاجل، بمحطة سباق نجع حمادي "سباق السرعة" تحت 500 كيلو متر، ويعد هذا الظهور الاول له بعد غياب بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد. 

قالت النجمة غاده عادل في تصريح لـ صدى البلد  إنها أصيبت بفيروس كورونا. 

أعلنت قناة ON E عن موعد استضافة الابنة الكبرى للفنان الراحل يوسف شعبان من زوجته الأولى، الأميرة فوزية.
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