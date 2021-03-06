تطورات الحالة الصحية لـ توفيق عبد الحميد بعد إصابته بـ كورونا





وقال توفيق لـ صدى البلد : "حالتى الصحية مستقرة حتى الان وملتزم تماما بالبروتوكول الخاص بوزارة الصحة وحتى الان مازالت فى العزل المنزلى.





واضاف : اعانى بعض الشيئ من صعوبة الكلام ولكن ليست بشكل قوى واتمنى من الجميع الدعاء لى بالشفاء العاجل.





و تسبب توفيق عبد الحميد فى حالة كبيرة من الجدل، على السوشيال ميديا بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا ، خلال الفترة الأخيرة، ما جعله يحظى باهتمام كبير ويتصدر مؤشرات البحث على محرك جوجل.





يشار الى ان توفيق عبد الحميد عمل مديرًا للمسرح القومي وصرح باعتزاله للتمثيل عام 2013، لعدم توافر المناخ المناسب له.

كشف الفنان توفيق عبد الحميد عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه للاصابة بفيروس كورونا منذ ايام قليلة.