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فن

أول ظهور لـ أحمد مكي بعد غياب بسبب إصابته بـ فيروس كورونا.. صور

السبت 06/مارس/2021 - 05:34 م
احمد مكى
احمد مكى
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أحمد إبراهيم
حرص الفنان احمد مكى على حضور سباق الحمام الزاجل، بمحطة سباق نجع حمادي "سباق السرعة" تحت 500 كيلو متر، ويعد هذا الظهور الاول له بعد غياب بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد. 

كان "صدى البلد"، علم من مصدر خاص داخل مسلسل "الاختيار2"، أن الفنان أحمد مكي تعافى من فيروس كورونا، وهو الآن في مرحلة النقاهة ويعود لتصوير مسلسل "الاختيار 2" بعد أسبوع.

كان المخرج بيتر ميمي، نشر صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهر بيتر ميمي خلال الصورة في الصحراء من كواليس تصوير العمل، معلّقا عليها: "وما زالت رحلة البحث عن عربية عماد.. الاختيار٢.. رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله" .

وطرح المنتج تامر مرسى البوستر الدعائى الأول لمسلسل "الاختيار2"، وتصدره عدد من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.
أول ظهور لـ أحمد مكي بعد غياب بسبب إصابته بـ فيروس كورونا.. صور
أول ظهور لـ أحمد مكي بعد غياب بسبب إصابته بـ فيروس كورونا.. صور
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أول ظهور لـ أحمد مكي بعد غياب بسبب إصابته بـ فيروس كورونا.. صور

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