بعد نجاح لؤلؤ .. سلوى عثمان في ضيافة صدى البلد

حلت الفنانة القديرة سلوى عثمان ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري في ندوة خاصة للحديث عن آخر أعمالها الفنية، والنجاح الذي حققه مسلسلها الأخير " لؤلؤ " ، بعد إذاعته على قناة on E مؤخرًا ، وشاركت فى بطولته عدد من الفنانيين على رأسهم مى عمر وأحمد زاهر ونجلاء بدر و هيدى كرم .





وخلال الندوة كشفت سلوى عثمان عن كواليس العمل ، والجدل الذى أحدثه خلال فترة عرضه ، خاصة مع وجود أسم المخرج محمد سامى كمشرفاُ على الاخراج والتاليف ، بالإضافة الى ردود الافعال المتباينة التي أحدثتها الحلقة الأخيرة .





كما أوضحت " عثمان " خلال اللقاء عن تفاصيل دورها فى مسلسلى " نسل الاغراب " و" الاختيار 2" والمقرر عرضهما خلال شهر رمضان المقبل .





وخلال الندوة كشف سلوى عثمان عن علاقتها بالفنانة الراحلة أحلام الجريتلى ، وتفاصيل الجلسة الاخيرة التى جمعت بينها وكواليس العمل معها فى مسلسل " نسل الاغراب "، والتى رحلت الاخيرة دون أستكمال باقى مشاهدها .



