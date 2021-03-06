ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد نجاح لؤلؤ .. سلوى عثمان في ضيافة صدى البلد

السبت 06/مارس/2021 - 07:01 م
سلوى عثمان
سلوى عثمان
Advertisements
أحمد البهي
حلت الفنانة القديرة سلوى عثمان  ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري في ندوة خاصة للحديث عن آخر أعمالها الفنية، والنجاح الذي حققه مسلسلها الأخير " لؤلؤ " ، بعد  إذاعته على قناة on E مؤخرًا ، وشاركت فى بطولته عدد من الفنانيين على رأسهم مى عمر وأحمد زاهر ونجلاء بدر و هيدى كرم . 

وخلال الندوة كشفت سلوى عثمان عن كواليس العمل ، والجدل الذى أحدثه خلال فترة عرضه ، خاصة مع وجود أسم المخرج محمد سامى كمشرفاُ على الاخراج والتاليف ، بالإضافة الى ردود الافعال المتباينة التي أحدثتها الحلقة الأخيرة . 

كما أوضحت " عثمان " خلال اللقاء عن تفاصيل دورها فى مسلسلى " نسل الاغراب " و" الاختيار 2" والمقرر عرضهما خلال شهر رمضان المقبل .

وخلال الندوة كشف سلوى عثمان عن علاقتها بالفنانة الراحلة أحلام الجريتلى ، وتفاصيل الجلسة الاخيرة التى جمعت بينها وكواليس العمل معها فى مسلسل " نسل الاغراب "، والتى رحلت الاخيرة دون أستكمال باقى مشاهدها . 

كما تحدثت خلال الندوة عن كواليس اختيارها بفيلم " ملف فى الاداب "  للمخرج عاطف الطيب ، والذى كان بمثابة الانطلاقة الاولى لها فى عالم السينما ، وسر المكالمة الأخيرة التي  جمعتها بالكاتب الراحل وحيد حامد قبل وفاته .
بعد نجاح لؤلؤ .. سلوى عثمان في ضيافة صدى البلد
بعد نجاح لؤلؤ .. سلوى عثمان في ضيافة صدى البلد
بعد نجاح لؤلؤ .. سلوى عثمان في ضيافة صدى البلد
بعد نجاح لؤلؤ .. سلوى عثمان في ضيافة صدى البلد
بعد نجاح لؤلؤ .. سلوى عثمان في ضيافة صدى البلد
بعد نجاح لؤلؤ .. سلوى عثمان في ضيافة صدى البلد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد زاهر يروج لمسلسل لؤلؤ برفقة مي عمر

يا بخت اللي عنده مجدي هلال.. شاهد | إدوارد مع مي عمر من كواليس "لؤلؤ"

بسطوني جدا.. إدوارد يشكر متابعيه على رسائل دعمه في مسلسل لؤلؤ

محمد سامي ينشر صورًا من كواليس نسل الأغراب.. شاهد

من مسلسل لؤلؤ.. إدوارد يتألق في أحدث ظهور

أصعب يوم فى حياتى..إدوارد يستعيد ذكريات رحيل والدته

ترشيحاتنا

مجموعة الزمالك .. مولودية الجزائر يباغت تونجيث بهدف فى عقر داره

سربت الامتحانات العام الماضي.. حبس مديرة مدرسة بالمنوفية وتغريمها 86 ألف جنيه

إعلان يثير الجدل في البحرين

دوري أبطال أفريقيا.. خالد الغندور يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الترجي

الزمالك ضد الترجي .. التعادل السلبي يسيطر وأوباما يهدر بعد ربع ساعة

هدية سيمبا للأهلي.. سيناريوهات المجموعة أ وفرص الصدارة والصعود

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاح لؤلؤ .. سلوى عثمان في ضيافة صدى البلد

5 علامات غير متوقعة تشير لإصابتك بسرطان الفم

نصائح النظام الغذائي للوقاية من مرض السكري