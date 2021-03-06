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توك شو

أيمن نور شتم الإخوان .. سامح عاشور يفضح الجماعة ويكشف تفاصيل معارضته للتنظيم .. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 10:31 م
سامح عاشور
سامح عاشور
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هاني حسين
قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ، إنه في اعقاب 2011 فرض الإخوان على المعارضة المصرية بقدرتهم التنظيمية للسير في صف الإخوان للحصول على الأغلبية في البرلمان.
 
وأضاف سامح عاشور  في  حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": " الاخوان عرضوا  عليا للانضمام إلى قوائمهم الانتخابية في البرلمان ولكني رفضت، والإخوان كانوا يرغبون في إجراء انتخابات البرلمان في البداية لوضع الدستور  وفق خطتهم".

وتابع سامح عاشور :"  كنا عند الرئيس المعزول  مرسي في قصر العروبة في وفد من القوى السياسية للحوار وطلبت إعادة النظر في لجنة تشكيل الدستور وحصلت خناقة وهاجمني عصام سلطان ".

وأكمل سامح عاشور: "أيمن نور كان يدعم جماعة الإخوان الإرهابية ويساندهم، وجمعتني جلسة أنذاك مع  أيمن نور وأبو العلا ماضي وعصام سلطان وشتموا الأخوان قدامي"، مضيفا: "أنا كنت رافض لفكر الأخوان ورفضت مسايرة المطالب والخطط الإخوانية خلال حكمهم ".
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