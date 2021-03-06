ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

سعر ومواصفات جاك JS3 في السوق المصري | صور

السبت 06/مارس/2021 - 11:04 م
جاك JS3
جاك JS3
Advertisements
أماني نوار
كشف وكيل جااك في مصر عن موديلات جاك JS3، موديل 2021 ، والمعروف أنها تنتمي لطراز السيارات متعددة الاستخدامات SUV يبلغ سعر السيارة في سوق المصري 259.9 ألف جنيه .

السيارة مزودة بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 1600 سي سي ، وينتج قوة 115 حصان ، وعزم اقصى للدوران 150 نيوتن /متر ، متصل بناقل حركة من طراز CVT

كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 6.5 لتر ، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم ، بالإضافة إلى بعض المواصفات ووسائل الامن والسلامة ومنها الوسائد والستائر الهوائية ، مع نظام الفرامل المانعة للانغلاق .

ويوجد بالسيارة توزيع إلكتروني للفرامل ، وزر تشغيل مع إيقاف المحرك ، وتوزيع إلكتروني للفرامل ، بالإضافة إلى أنظمة التحكم عند صعود المرتفعات ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات ، وحساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية بتقنية 360 درجة .


كما أن السيارة تحتوي على مجموعة من التجهيزات والكماليات ، والتي من أبرزها مصابيح ضباب LED مع وجود إضاءة نهارية ، ومرايات جانبية كهربائية ، ومزودة بإشارات LED ،مدعمة بخاصية التسخين ،وإمكانية التحكم في مستوى ارتفاع إضاءة المصابيح الامامية .

كما دعمت السيارة بعض الكماليات الاخرى ، وهي عجلة القيادة المكسوة بالجلد ، وإمكانية طي المقاعد الخلفية ، مع مثبت سرعة ، وزجاج كهرباء أوتوماتيك ، مع مسند أمامي وخلفي ، وفرش المقاعد من الجلد ، مع التحكم في مقعد السيارة الامامي .

تتمتع السيارة أيضا بنظام ترفيهي مكون من عدد 6 مكبرات صوتيه ، راديو ، بلوتوث ، شاشة وسائط متعددة 10.25 بوصة تعمل باللمس ، ومدعمة بأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية أندرويد ، وآبل كاربلاي .


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات سانج يونج xlv موديل 2021 في مصر ..صور

وصول سانج يونج تيفولي 2021 SSANGYONG TIVOLI XLV إلى مصر.. صور

هيونداي توسان HUNDAI TUCSON 2021 الشكل الجديد رسميا في مصر.. صور

أسعار هيونداي توسان 2021 في مصر بعد الزيادة .. صور

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور

تعرف على أسعار بريليانس V6 في السوق المصرية

ترشيحاتنا

الزمالك يسقط فى رادس ويخسر أمام الترجي بثلاثية بدوري الأبطال

وظيفة بـ 30 ألف درهم في شرطة دبي مع إقامة ذهبية

بيحسبوني مُت.. حكاية فنانة مصرية فاجأت الجمهور بفيديو: أنا لسه عايشة

عينيا بس كدة .. ماذا طلب بائع الفاكهة من السيسي وكيف رد الرئيس عليه

بالأسود الجريء .. منة فضالي تتألق في أحدث إطلالة .. شاهد

15 دقيقة.. اصابة مبكرة فى الأهلي وتغيير اضطراري وأفشة يهدر فرصة الهدف الأول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجريء .. منة فضالي تتألق في أحدث إطلالة .. شاهد

بعد الفستان المثير .. أجرأ إطلالات ليلى أحمد زاهر .. شاهد

من السجن لـ الفستان الأبيض .. حقيقة زواج حنين حسام