سعر ومواصفات جاك JS3 في السوق المصري | صور

كشف وكيل جااك في مصر عن موديلات جاك JS3، موديل 2021 ، والمعروف أنها تنتمي لطراز السيارات متعددة الاستخدامات SUV يبلغ سعر السيارة في سوق المصري 259.9 ألف جنيه .



السيارة مزودة بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 1600 سي سي ، وينتج قوة 115 حصان ، وعزم اقصى للدوران 150 نيوتن /متر ، متصل بناقل حركة من طراز CVT



كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 6.5 لتر ، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم ، بالإضافة إلى بعض المواصفات ووسائل الامن والسلامة ومنها الوسائد والستائر الهوائية ، مع نظام الفرامل المانعة للانغلاق .



ويوجد بالسيارة توزيع إلكتروني للفرامل ، وزر تشغيل مع إيقاف المحرك ، وتوزيع إلكتروني للفرامل ، بالإضافة إلى أنظمة التحكم عند صعود المرتفعات ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات ، وحساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية بتقنية 360 درجة .





كما أن السيارة تحتوي على مجموعة من التجهيزات والكماليات ، والتي من أبرزها مصابيح ضباب LED مع وجود إضاءة نهارية ، ومرايات جانبية كهربائية ، ومزودة بإشارات LED ،مدعمة بخاصية التسخين ،وإمكانية التحكم في مستوى ارتفاع إضاءة المصابيح الامامية .



كما دعمت السيارة بعض الكماليات الاخرى ، وهي عجلة القيادة المكسوة بالجلد ، وإمكانية طي المقاعد الخلفية ، مع مثبت سرعة ، وزجاج كهرباء أوتوماتيك ، مع مسند أمامي وخلفي ، وفرش المقاعد من الجلد ، مع التحكم في مقعد السيارة الامامي .



تتمتع السيارة أيضا بنظام ترفيهي مكون من عدد 6 مكبرات صوتيه ، راديو ، بلوتوث ، شاشة وسائط متعددة 10.25 بوصة تعمل باللمس ، ومدعمة بأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية أندرويد ، وآبل كاربلاي .





