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توك شو

سامح عاشور: تعرضت للتهديد من الإخوان

السبت 06/مارس/2021 - 11:11 م
سامح عاشور
سامح عاشور
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هاني حسين
قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ، إنه لا يندم على أي موقف اتخذه ضد جماعة الإخوان لصالح الدولة المصرية.
 
وأضاف سامح عاشور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تعرضت لتهديدات من جماعة الإخوان لأنني لم أكن متوافقاً مع سياساتهم".

وأكمل سامح عاشور: "في انتخابات نقابة المحامين كنت اقول للمحامين اللي عايز ينتخب الإخوان لا ينتخبني نقيبا".

وتابع سامح عاشور: "قبل ثورة 30 يونيو كان هناك حماس في الشارع المصري لعزل جماعة الإخوان،  وقبل 30 يونيو قلت إنه على محمد مرسي مغادرة مصر".
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