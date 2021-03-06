سامح عاشور: تعرضت للتهديد من الإخوان

قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ، إنه لا يندم على أي موقف اتخذه ضد جماعة الإخوان لصالح الدولة المصرية.

وأضاف سامح عاشور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تعرضت لتهديدات من جماعة الإخوان لأنني لم أكن متوافقاً مع سياساتهم".





وأكمل سامح عاشور: "في انتخابات نقابة المحامين كنت اقول للمحامين اللي عايز ينتخب الإخوان لا ينتخبني نقيبا".



