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رياضة

الوداد يعبر حوريا كوناكري 2-0 بدور المجموعات في أبطال أفريقيا

السبت 06/مارس/2021 - 11:16 م
الوداد البيضاوي المغربي
الوداد البيضاوي المغربي
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حسام الحارتي
 حافظ الوداد البيضاوي المغربي على بدايته الرائعة في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا ثمينا 2 / صفر على ضيفه حوريا كوناكري الغيني اليوم السبت في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات في المسابقة القارية التي شهدت أيضا فوز كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بالنتيجة ذاتها على ضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي.

وبقي الوداد، حامل لقب المسابقة عامي 1992 و2017، في الصدارة برصيد تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، في حين توقف رصيد حوريا عند أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام كايزر تشيفز، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، وتذيل بيترو أتلتيكو الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وأحرز أيوب الكعبي الهدف الأول للوداد في الدقيقة 19، عبر ضربة خلفية مزدوجة رائعة، قبل أن يسجل التنزاني سايمون مسوفا الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وأنعش كايزر تشيفز آماله في الصعود للأدوار الإقصائية، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على ضيفه بيترو أتلتيكو في وقت سابق اليوم.

وافتتح إيريك ماتوهو التسجيل لكايزر تشيفز في الدقيقة 30، فيما تكفل هابي ماشيان بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 79.
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