كواليس غرفة ملابس الأهلي بعد التعادل مع فيتا كلوب الكونغولي

سيطرت حالة من الحزن الشديد داخل غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي باستاد القاهرة بعد التعادل الإيجابي مع فيتا كلوب 2-2 في دوري أبطال أفريقيا .





وفرض الصمت والوجوم نفسه داخل غرفة الملابس ولم يتحدث احد نهائيًا عقب المباراة واكتفي كل لاعب بتجميع متعلقاته انتظارًا لانتهاء بيتسو موسيماني المدير الفني من المؤتمر الصحفي لمغادرة استاد القاهرة.





وأضاع الأهلي نقطتين ثمينتين في صراعه للصعود إلى الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تعادل 2 / 2 مع ضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي اليوم السبت في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى للمسابقة القارية، التي شهدت تعادل المريخ السوداني مع ضيفه سيمبا التنزاني بدون أهداف.





وبقي الأهلي في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف خلف فيتا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، بفارق ثلاث نقاط خلف سيمبا (المتصدر)، فيما تذيل المريخ الترتيب بنقطة واحدة.





ورغم السيطرة المطلقة للأهلي خلال المباراة، تقدم فيتا بهدف مباغت حمل توقيع مكابي ليليبو في الدقيقة 41، لكن الفريق الأحمر انتفض في الشوط الثاني، ليحرز البديلان محمد شريف ومروان محسن هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 69 و71.





وتمكن فيتا من العودة للقاء، بعدما سجل هدفا عن طريق ريكي تولينجي في الدقيقة 80 من ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها الحكم المغربي رضوان جيد، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.