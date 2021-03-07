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حوادث

حبس سيدة لحيازتها 3.5 كيلو استروكس في المطرية

الأحد 07/مارس/2021 - 07:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس سيدة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بحيازة كمية من نبات الإستروكس المخدر وزنت 3.5 كيلوجرام بمنطقة المطرية.

وأمرت جهات التحقيق بارسال المضبوط للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحرى عن الواقعة ونشاط المتهمة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم وبحوزتها كمية من نبات الإستروكس المخدر وزنت 3.5 كيلوجرام – ميزان حساس – مبلغ مالى – هاتف محمول أثناء تواجدها بالمنطقة محل سكنها.

بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

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