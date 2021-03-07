حبس شخصين لتنقيبهما عن الآثار أسفل منزل في الخليفة

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الخليفة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحرى عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط "ربة منزل – عاطل"، مقيمان بذات العقار حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار بالشقة سكنهما "مستأجرة"، وعثر بداخلها على حفرة بعمق 7 أمتار، أدوات التنقيب.





بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



